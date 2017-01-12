Обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский: девиз ЧГК - no pain no glory!

15 открытый чемпионат Эстонии среди школьников на приз мэра города Маарду по игре «Что?Где?Когда?» собрал 186 знатоков из разных городов Эстонии, Латвии Литвы и России. Наш корреспондент Артур Тюленев, сам некогда блиставший за игровым столом, пообщался с организаторами и членами команд, среди которых был и известный теле-знаток Михаил Скипский.