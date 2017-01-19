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Сетина: Дешевые билеты — не всегда залог бюджетного отпуска

Cегодня 09:38
Передача: Кофе+

Готовь сани летом, а летний отпуск – зимой! Если вы планируете хорошо и недорого отдохнуть, то выбирайте страну, где уровень цен не очень высок, а не гонитесь за дешевыми авиабилетами. Такой совет зрителям программы "Кофе+" дала создатель сообщества estoturisto в сети "Фейсбук" Екатерина Сетина.

Екатерина советует путешественникам планировать свой отпуск заранее, как минимум за полгода.

"Если человек хочет путешествовать самостоятельно, без посредничества турфирм, то сначала надо определиться, чего он хочет: отдохнуть на пляже или посмотреть на достопримечательности и познакомиться с культурой другой страны. Дальше определиться с бюджетом — на билеты и размещение", - говорит гостья.

Многие туристы ошибочно полагают, что дешевые билеты — залог бюджетного отпуска.

"На самом деле это не так. Часто бывает, что билеты дешевые, а проживание стоит 100 евро за ночь минимум", - подчеркивает Екатерина.

Сетина советует покупать билеты через приватный режим браузера, тогда, по ее словам, удастся избежать ценовой накрутки.

"За полчаса, проведенные на сайте Люфтганзы, цена авиабилета для меня выросла в два раза. Зайдя на сайт в приватном режиме, я обнаружила начальную, более низкую цену", - говорит Сетина.

По словам заядлой путешественницы, курортный отдых в Эстонии может обойтись дороже, чем на популярных европейских курортах. В Грецию или Турцию гостья советует путешествовать по путевке.

 


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