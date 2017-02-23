Редактор "Актуальной камеры" Евгения Волохонская отметила в передаче "Кофе+", что избрание в минувшее воскресенье Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии сигнализирует о том, что Социал-демократическая партия усиливает свои позиции на политической арене Германии, а Христианско-демократический союз во главе с Ангелой Меркель может уступить место старшего партнера в коалиции.

Несмотря на то, что роль президента Германии имеет скорее представительский характер, Волохонская считает выбор представителя соцдемов началом политических перемен.

"Президентские выборы — это своего рода барометр политических настроений. Сейчас президент находится над политикой, но это не значит, что он находится вне ее. То, что президентом стал социал-демократ — это уже достаточно ясный сигнал, хотя он и должен будет заморозить свое членство в партии", - заявила редактор.

Сейчас в коалиции Германии находятся две большие народные партии — Христианско-демократический союз или ХДС (партия Ангелы Меркель) и Социал-демократическая партия или СДПГ (партия Штайнмайера).

"При этом соцдемы находятся в роли младшего партнера. А выбор федерального собрания в пользу Штайнмайера показывает, что позиции соцдемов в будущей коалиции могут быть значительно улучшены, и партия может стать старшим партнером в коалиции", - добавила Волохонская.

Партия ХДС находится у власти уже 12 лет, и редактор "Актуальной камеры" не ожидает быстрых перемен.

"У руля по-прежнему будут две партии: СДПГ и ХДС, но возможно будет другой канцлер", - предположила Волохонская.

Она также отметила, что за последние три недели политический рейтинг соцдемов взлетел на 10%, потому что на пост бундесканцлера от СДПГ претендует Мартин Шульц — экспредседатель европарламента, харизматичный эмоциональный и яркий человек.

"Сами немцы называют его немного популистом, но, как говорят многие аналитики, сейчас это не помешает Германии. По сравнению со стабильной и сухой Меркель он может быть глотком свежего воздуха", - сказала она.

"По всей Германии набирает популярность партия правопопулистского толка — Альтернатива для Германии (АДГ) и им надо что-то противопоставить. А если противопоставлять сухую стабильную и научнообоснованную риторику Меркель из ХДС, то это не то, что хочет услышать народ", - предположила Волохонская.

По ее словам, праворадикальные настроения по большей части поддерживают в восточной Германии. Например, в Саксонии рейтинг АДГ составляет 20% и это значит, что они впервые пройдут в Бундестаг с избирательным барьером 5%. Однако, как считает редактор, с ними, скорее всего, никто не будет заключать коалиционный договор.