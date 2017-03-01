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МИД Эстонии призывает регистрировать путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу

Cегодня 09:54
Передача: Кофе+

В передаче "Кофе+" советник МИД Эстонии по связям с общественностью Сандра Камилова призвала как граждан, так и других жителей Эстонии регистрировать свои путешествия не только в экзотические страны, но и в Европу, так как события последних лет показали, что несчастья могут случиться и там. Также она отметила, что для регистрации не обязательно обращаться в консульство, а можно сделать это на интернет-странице или в мобильном приложении.

"Человек, который хочет поехать за границу, предоставляет министерству свои данные: имя, фамилию, телефон, страну и даты путешествия для того, чтобы в случае терактов, природных катастроф или других происшествий мы могли сразу его найти", - рассказала советник министерства.

"Можно сказать, что это дополнительная бесплатная страховка", - добавила она.

Камилова советует регистрировать каждое свое путешествие.

"Зачастую люди думают, что регистрировать нужно только путешествия в экзотические страны, но мы советуем регистрировать каждую свою поездку. Потому что события последних лет показали, что несчастья могут случиться и в Европе", - подчеркнула она.

Советник МИД Эстонии по связям с общественностью отметила, что при несчастных случаях люди не разделяются по гражданству: "Мы пытаемся помочь всем: как гражданам, так и другим жителям Эстонии".

Также она сообщила, что регистрацию не обязательно делать в консульствах — это можно сделать и через интернет или мобильное приложение Reisi targalt.

Камилова отметила, что чаще всего люди обращаются за помощью в МИД, если потеряли документы, нуждаются в медицинской помощи или задержаны местными властями.

Кроме того, много инцидентов происходит и в Таиланде, где недоразумения происходят из-за различий в традициях и обычаях.

"На сайте есть вся необходимая информация по разным странам. Там можно узнать, нужна ли виза, в каких регионах нужно быть особенно внимательным, а также расписаны обычаи, на которые нужно обращать внимание", - рассказала она.

По данным статистики, в прошлом году в Министерстве иностранных дел Эстонии было зарегистрировано примерно 25000 рейсов, что на 77% больше, чем годом ранее.

За последние пять лет количество обращений в МИД Эстонии вырос на 25% — с 71374 человек в 2012 году до 89685 человек в 2016 году. Особенно резко показатель вырос в 2015 и 2016 годах.

Больше всего консульских услуг представительства Эстонии оказывают в Хельсинки, Лондоне, Москве, Пскове и Петербурге.

Дина Малова
Редактор

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