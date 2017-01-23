Дизайнер Дан Миккин: Если для понимания символа нужна инструкция - это брак  

Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу новую концепцию бренда Эстонии, на разработку которой ушло полгода и 200 000 евро. Новая концепция представляет собой набор инструментов для дизайнеров, работающих с экспортными материалами. Примечательно, что в концепции бренда логотипа как такового нет. Прокомментировать рекламную символику редакция передачи "Кофе+" попросила независимого эксперта, дизайнера Дана Миккина.

"Первым делом я сам хочу понять, что это такое, попытаться найти позитивные черты. А позитивное есть! Это и свой шрифт, что совсем немало; есть и другие ключевые позитивные моменты: поясняется, что и каким тоном об Эстонии можно рассказать. В целом это довольно адекватное орудие для создания впечатления о стране", - говорит дизайнер.

Напомним, что общенациональный конкурс эскизов по обновлению государственной символики, объявленный два года назад, завершился безрезультатно. В июле прошлого года была предпринята очередная попытка: EAS cформировал новую рабочую группу под руководством Алари Орава, которой было дано полгода на то, чтобы разработать новый бренд Эстонии. Результаты работы дизайнеров были представлены в прошлую пятницу. Новая рекламная концепция вызвала бурную реацию в обществе, а в адрес разработчиков посыпался град критики.

"Бренд - это впечатление о стране, которое мы хотим оставить у иностранных гостей, потребителей или предпринимателей. Для этого есть огромное количество разных методов: это и фотография, и то, как об Эстонии говорится, это какие-то кампании, это в том числе и знак. Команда разработчиков в пятницу заявила, что знака как такового у них нет. Они особо подчеркнули, что их концепция бренда лишена особого логотипа", - отмечает Дан Миккин, сетуя на то, что разработчики не потрудились разъяснить широкой публике детально смысл своей концепции.

"Придуманный в начале века бренд Welcome to Estonia - очень добротная работа, но ее тоже ругали. Ругали, потому что забыли про домашнюю публику. Работу дизайнеров толком не представили тогда, все было сфокусировано на внешей коммуникации", - напоминает специалист.

По оценке Дана Миккина, плохо, если для прочтения символа нужна отдельная инструкция.

"Повторили ошибку, сделанную в 2002 году: забыли, что преставляют бренд эстонской публике, которая будет смотреть, оценивать, пытаться понять. Если дизайнер разрабатывает что-то, для понятия чего нужна особая инструкция, то это брак! Человек с улицы никогда не будет читать ни одну инструкцию или концепцию", - заключает гость студии.