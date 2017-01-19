Русаков и Середенко: цель новой партии - восстановить конституционализм и бороться с попсой в эстонской политике

Глава рабочей группы по созданию новой Партии народов Эстонии Мстислав Русаков, а также ее пресс-секретарь Сергей Середенко рассказали в студии передачи "Кофе+", что одна из задач движения — вернуть эстонский конституционализм, а ближайшая цель - участие в муниципальных выборах в этом году. Главный ресурс для партии — это люди. Интерес к ней испытывает и молодежь из Ида-Вирумаа.

По словам Мстислава Русакова, на данный момент интерес к созданию партии проявили около 100 человек, несмотря на то, что информация, опубликованная в СМИ о новой партии, не была в ее отношении комплиментарной. После всплеска внимания к этой теме заявления о присоединении к новому политическому движению стали поступать активнее.

На вопрос, что именно сейчас подтолкнуло активистов к созданию партии, Сергей Середенко ответил: "Верхний эшелон политики в Эстонии обезлюдел. Те, кто еще вчера был никем, занимают верхние строчки рейтингов. Президент вдруг стала самым влиятельным политиком. Канцлер юстиции Юлле Мадизе, про которую никто ничего не знал - самым влиятельным чиновником. Это значит, что политика исчерпалась, за 25 лет идеи все одни и те же".

У обоих активистов уже есть политический опыт - на муниципальных выборах в 2013 году Середенко набрал в Маарду 34 голоса, Русаков в Таллинне - 88.

Середенко, по его словам, дважды избирался в горсобрание Маарду и был заместителем его председателя. "Так что год на год не приходится", - отметил он.

По его словам, что-то выстраивать самостоятельно - сложно, но активистов объединяет решимость: "Партия точно будет сделана так и или иначе".

Не исключено, что активисты объединят усилия с другими политическими силами Эстонии. "Сейчас мы присматриваемся к эстонским левым, которые плотно привязаны к европейским левым, а те в свою очередь близки к анархо-синдикализму. Так что здесь потребуется пристальный взгляд", - говорит Середенко.

"Наша группа - не исключительно таллиннская. Подтягиваются и ребята из Нарвы, Кохтла-Ярве. Интерес есть, причем от неожиданных людей. Заявления подают молодые люди, которым около 30 лет, они уже поработали за границей и вернулись обратно в Ида-Вирумаа, чтобы поднять свой регион", - добавил Мстислав Русаков.

Ресурсов пока не хватает - дело за людьми

Глава рабочей группы отмечает, что в настоящий момент партия только начинает строиться, и многих ресурсов не хватает.

Однако, как показывает опыт Русакова, если люди соберутся в организацию, то они же и окажут финансовую поддержку партии: "Будут люди — будут и деньги", - считает он.

"Для нас с Мстилавом решение сформировать новую партию связано с внутренней трансформацией. Мы известны как правозащитники, а теперь переходим в политики. В защите сидеть надоело", - сказал Середенко.

"Прежде всего нас объединяет решимость создать эту партию. И так или иначе это точно будет сделано", - добавил он.

По мнению Середенко, в Эстонии назрела новая политическая повестка дня. А его личный интерес в этой партии — создать эстонский конституционализм, который в последнее время перешел в разряд фиктивных. Он считает, что конституция сильно оторвана от реального законодательства. Например, в Эстонии "потеряны" городские суды, как институт. На этой ситуации можно построить целую политическую программу.

"И самое печальное, что это (фиктивность конституционализма, прим. ред.) никого не волнует. Политика стала попсой. Серьезной скучной рабочей политикой никто не хочет заниматься", - подчеркнул он.

По словам Русакова, цель рабочей группы — участие в муниципальных выборах, которые состоятся в этом году.

"В местных выборах не обязательно должна участвовать партия, достаточно иметь избирательный список, поэтому мы не ставим своей целью создание партии именно к местным выборам", - пояснил он.