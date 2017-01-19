Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен

Инспекция по защите данных выражает беспокойство по поводу новых правил, которые с весны собирается ввести банк SEB для клиентов, пользующихся интернет-услугами. Речь идет о мобильном приложении, которое позволяет делать платежи и банковские переводы и между пользователями данной услуги. В перечне новых правил есть пункт, позволяющий банку получить доступ к списку контактов и адресов в мобильном телефоне пользователя. Гендиректор инспекции по защите данных Вильяр Пеэп в интервью программе "Кофе+" отметил, что это не совсем законно.

"Банк имеет право доступа только к контактным данным тех клиентов, которые также используют мобильное приложение. Если у меня в телефоне 300 контактов, но только 10 из них пользуются мобильным приложением, что намерен сделать банк с остальными контактами? Это мы и собираемся выяснить", - поясняет специалист.

Поскольку услуга мобильных денежных переводов активно продвигается большинством банков в Эстонии, Инспекция по защите данных досконально изучит ситуацию, чтобы исключить возможные злоупотребления. Выводы будут обнародованы примерно через месяц.