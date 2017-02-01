28 января в студии ETV пройдет концерт "Песни Высоцкого"

Сегодня, 25 января, отмечается 79 годовщина со дня рождения Владимира Высоцкого. А уже в эту субботу, 28 января, в 19 часов в первой студии Эстонского телевидения (ETV) пройдет концерт "Песни Высоцкого". Как сказал в программе "Кофе+" организатор мероприятия Тимур Иликаев, концерт будет знаковым, потому что в этой же студии 45 лет назад, в 1972 году, был записан первый документальный фильм-монолог с участием Высоцкого.

Организовали тогда приезд легендарного барда в Таллинн Мати Тальвик и Марк Соосаар — в обход запретов. Значение их работы трудно переоценить. Советское телевидение при жизни актера не показало ни одного его концертного выступления или интервью. Записанное в эстонской студии стало исключением.

В субботнем концерте в студии ETV примут участие хор церковной музыки "Orthodox Singers", вокально-джазовый коллектив "Bliss", андеграунд-команда "PX Band", танцовщики "Goltsman Ballet", музыканты Tыну Тимм и "Тимур и Партизаны" совместно со струнным квартетом "Фокстрот" под управлением Натали Винницкой, а также Мати Тальвик.