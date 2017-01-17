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Эдуард Тинн: создание новой партии подняло важную проблему — русские не чувствуют себя в Эстонии своими

Cегодня 12:08
Передача: Кофе+

Политолог и председатель совета факультета международных отношений Евроакадемии Эдуард Тинн считает, что идея создания новой Партии народов Эстонии — следствие плохой работы Эстонского государства с русскими и нехватки справедливости. Он не спешит делать прогнозы относительно потенциала нового политического движения, однако отмечает, что, благодаря его возникновению, поднялась важная проблема: русские не чувствуют, что они свои.

Политолог не считает планы создания новой партии закономерными, однако, на его взгляд, они вполне логичны.

"Я не знаю, на что будет способна эта партия, не буду ее хаять и не буду хвалить. Посмотрим, что эти парни могут. Но во всяком случае они подняли важную проблему: необходимо что-то делать для того, чтобы русские почувствовали, что они свои", - сказал он.

По словам Эдуарда Тинна, За 25 лет русские не сумели объединиться, и нет хорошей силы, отстаивающей их специфические интересы.

"Эдгар Сависаар получал голоса от русских, но при этом все правление — эстонское. С русским избирателем надо работать более тонко и уметь держать равновесие. А мы, эстонцы, это плохо умеем", - добавил председатель совета факультета международных отношений.

Политолог отметил, что за центристами всегда стояли русские избиратели — всегда было так, что 80% их голосов от русских и 20 — от эстонцев. Но сейчас к власти пришли новые центристские политики, и большинство русских не знают этих людей.

"Основной вопрос – как русские будут голосовать? Сумеют ли центристы сделать так, что голосовавшие за Сависаара будут и дальше поддерживать представителей их партии", - подчеркнул Тинн.

"Сейчас может произойти так, что новая партия отнимет часть голосов у центристов. И русский избиратель раздробится", - добавил он.

По мнению политолога, к возникновению новой партии стоит относиться серьезно, какие бы люди за этим не стояли. Ведь это означает, что государство 25 лет неправильно работало с русскими:

"Не хватает справедливости. Возьмем хотя бы вопрос русской школы. Дело даже не в том, сколько там часов эстонского языка, а в том, что существует желание ассимилировать русских – лишить их идентичности, русской культуры, русскости. А это негуманистический и близорукий подход. Ведь чем больше у нас образованных русских людей, тем богаче Эстония. А здесь хотят, чтобы русских было меньше. Нет, нам не нужно, чтобы русские стали эстонцами. Я, как эстонец, утверждаю, что у нас эстонские евреи, эстонские татары и эстонские русские", - высказал свое мнение Тинн.

На прошлой неделе в СМИ разошлась информация о том, что уже в этом году у нас в стране планируется создание новой партии — Партии народов Эстонии.

Пресс-секретарь партии – Сергей Середенко (экс-руководитель проекта ”Русский омбудсмен”), среди активистов новой партии – Владислав Пяллинг, Аллан Хантсом (активист объединения ”Российские соотечественники Европы”); на немногочисленных фотографиях на странице партии в соцсети Facebook есть Олег Назмутдинов (член правления НКО ”Русская школа Эстонии”), Сергей Чаурин (один из организаторов ”Марша мира”, акции ”Бессмертный полк”, член правления ”Ночного дозора”), Дмитрий Сухорослов (создатель организации ”Русский земский совет”). В рабочей группе сейчас 30 человек и еще 100 готовы стать членами новой партии.

Организаторы нового политического движения считают необходимым возвращение к справедливым принципам государственного строительства, заложенным в Манифесте ко всем народам Эстонии, принятом 24 февраля 1918 года первой Ассамблеей суверенной власти в Эстонии. Согласно манифесту, равенство всем народам Эстонии должно быть гарантировано.

Дина Малова
Редактор

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