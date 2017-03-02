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Мстислав Русаков: Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех

Cегодня 10:09
Передача: Кофе+

Полтора месяца назад члены рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии рассказывали в эфире "Кофе+", какой будет новая политическая сила. Но на сегодня уже понятно, что эта партия создана не будет. Сегодня глава рабочей группы Мстислав Русаков рассказал в утренней студии о том, что на данном этапе проект пришлось реорганизовать.

"Мы присмотрелись к левым и решили, что у нас много общего, – говорит Русаков. – Мы пошли по пути наибольшего сопротивления, ведь договариваться с кем-то всегда труднее, чем что-то делать самому".

О планах создания Партии народов Эстонии пресса писала в начале года. И хотя сама рабочая группа не хотела, чтобы ее называли политической силой, созданной по национальному признаку, в числе активистов значились лишь русские фамилии. Однако неделю назад стало известно, что главные идеологи – Мстислав Русаков, а также член правления организации "Русская школа Эстонии" Алиса Блинцова и правозащитник Сергей Середенко – собрались вступить в Объединенную левую партию Эстонии. Она имеет сильное представительство в горсобрании Маарду и насчитывает в своих рядах более 1800 человек.

На замечание ведущего, что ОЛПЭ - маргинальная политическая сила, продемонстрировавшая самый слабый результат по итогам муниципальных выборов 2015 года, гость студии ответил так: "Мы рассматриваем партию не с точки зрения успешности, а с точки зрения идеологии".

К центристам, по словам Русакова, много претензий: прийдя к власти, они так и не реализовали ни одну из своих главных программных установок, касающихся политики в области гражданства, русских школ и прогрессивного налогообложения.

Решение завершить проект по созданию Партии народов Эстонии было общим, подчеркнул Мстислав Руссаков. "Нас обвиняли, что мы хотим создать русскую партию, но на нынешнем политическом ландшафте все партии – эстонские! От центристов до EKRE – разницы нет никакой! Нацменьшинства рассматриваются действующими партиями как объекты, а не равноправные субъекты, ведь в программах партий о них упоминается исключительно в разделе "Интеграция", – утверждает гость студии. – Мы же хотим создать партию, в которой этого не будет. Мы отошли от идеи национальной партии. Сейчас обвинений в русскости не будет, потому что в Объединенной левой партии много эстонцев. Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех".

София Демченко
Редактор
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