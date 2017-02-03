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Историк моды Марина Скульская: Не поддавайтесь "острой" моде!

Cегодня 10:07
Передача: Кофе+

Заканчивается сезон зимних распродаж. Но есть ли смысл покупать что-либо по скидкам на следующий зимний сезон? В эфире "Кофе+" полезными советами делится историк моды Марина Скульская.

Эксперт рекомендует не пренебрегать великолепной возможностью обновить или пополнить свой гардероб: "Мода сейчас демократична, любвеобильна и человечна. В моде сейчас все! Смело отправляйтесь на рапродажи: вещи будут актуальны и в новом сезоне. И потом - из любой вещи всегда можно сделать что-то новое".

При этом Марина Скульская советует не поддаваться "осрой " моде: "Экстравагантные вещи с апликациями, яркой вышивкой не должны стоить дорого, так как часто их носить не будешь".

В моде сейчас многослойность, а идеальный гардероб - тот, где вещи сочетаются друг с другом, добавляет гостья программы. Что касается количества и бюджета сезонных покупок, то здесь все очень индивидуально.

"Количество приобретаемых обновок зависит от доходов человека, а также от его предпочтений. Есть шопоголики, причем даже среди мужчин, и есть жщенщины, которые абсолютно не любят ходить по магазинам", - делится наблюдениями модный эксперт.


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