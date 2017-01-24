Сийм Кийслер о последствиях реформы собственности: Шансов на компенсации у вынужденных квартиросъемщиков нет

Союз вынужденных квартиросъемщиков Эстонии призывает возместить ущерб людям, которые более 20 лет назад пострадали в ходе реформы собственности. В результате реституции 100 тысяч человек остались как без жилья, так и без обещанных государством компенсаций. Открытое обращение союза и разработанный им же законопроект на прошлой неделе обсуждался на заседании экономической комиссии Рийгикогу. Член комиссии Сийм Кийслер (IRL) в эфире передачи "Кофе+" заявил, что серьезно сомневается в успехе авторов законодательной инициативы.

"На сегодня вынужденные квартиросъемщики в большинстве своем решили жилищные проблемы. Речь идет о возмещении им материального и морального ущерба. Точное количество людей, которые могут претендовать на такие компенсации, неизвестно, но, скорее всего, мы говорим о десятках тысяч человек", - предположил депутат.

Союз вынужденных квартиросъемщиков Эстонии при определении размера компенсации предлагает отталкиваться от стоимости жилья на момент его конфискации. Причем правом на денежное возмещение, по оценке союза, должны обладать не только сами пострадавшие, но и их прямые наследники. Сийм Кийслер скептически относится к такой идее, отмечая, что 26 лет назад была восстановлена историческая справедливость, поэтому требование компенсаций неоправданно.

"Мы должны понимать, что эти люди являлись всего-навсего квартиросъемщиками, а не собственниками этих квартир, хотя многие на личные деньги их ремонтировали, вкладывались в имущество. И потом - механизм определения морального ущерба непонятен. Говорили о судебных процессах, но представить, что каждый человек пойдет в суд, я не могу, это очень сложно", - рассуждает Кийслер.

Были в свое время случаи, когда квартиросъемщики обращались в суд с жалобой на незаконный отъем имущества. Выиграв дело, они получали право приватизировать недвижимость.

На вопрос, почему эстонские законы звпрещают вынужденным квартиросъемщикам обращаться в европейские судебные инстанции, Сийм Кийслер ответил коротко: "Спор ведется об имуществе, а не о правах человека".

Депутат добавил, что в правящей коалиции существуют разные мнения насчет проблем вынужденных квартиросъемщиков, но большинство нынешнего созыва парламента не готово принять предложенный законопроект.