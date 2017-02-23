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Георгий Игнатов: свободных мест на языковых курсах для таксистов не будет

Cегодня 09:27
Передача: Кофе+

На текущей неделе стало известно, что нарвские таксисты уже в этом году получат возможность бесплатно освоить эстонский язык. Правда, сами таксисты отнеслись к такому известию без большого энтузиазма. Тем не менее председатель городской комиссии Нарвы по безопасности дорожного движения Георгий Игнатов в программе "Кофе+" выразил уверенность, что нехватки желающих принять в участие в курсах не будет.

Осенью прошлого года около 200 нарвских таксистов оказались в поле зрения Языковой инспекции, которая предписала им сдать экзамен на владение государственным языком на уровень В1. Теперь же власти Нарвы договорились с фондом Innove, который возьмет на себя все траты в деле организации языковых курсов и составления эстонско-русского разговорника. Курсы эстонского языка должны пройти в игровой форме, ориентировочно с октября по декабрь этого года. В обучении смогут принять участие 60 человек. При этом Георгий Игнатов заметил, что курсы не ставят конкретной цели подготовить таксистов к экзамену на категорию.

Зарегистрироваться для участия в курсах можно по адресу электронной почты areng@narva.ee.

София Демченко
Редактор

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