Эксперт: Жители Эстонии покупают дорогие машины, потому что хотят красиво жить

Союз автомобильных дилеров отмечает рост продаж новых автомобилей в 2016 году и еще более резкий скачок объема лизингового финансирования новых автомобильных средств. По данным статистики, Эстония является рынком с самым высоким показателем по использованию лизинговых услуг в мире. Руководитель отдела автолизинга банка DNB Райво Пийбор в передаче "Кофе+" связал это обстоятельство с укреплением чувства уверенности населения в завтрашнем дне.

"Люди чувствуют себя в финансовом плане более защищенными и поэтому покупают новые машины. В среднем личное транспортное средство клиенты меняют через каждые три года. Это и увеличивает продажи автомобилей. Рекордным в этом плане был 2007 год, когда в Эстонии было продано около 40 000 новых автомобилей, тогда как в прошлом году - чуть более 20 000", сказал Прийбор, отметив, что перегрева на рынке автолизинга в Эстонии опасаться не стоит.

"Опираясь на прошлый опыт, банки с осторожностью заключают договоры об автолизинге, каждый случай рассматривается очень тщательно. Чтобы оформить лизинг, клиент должен иметь достаточный доход, не менее 6 месяцев рабочего стажа, а также гражданство Эстонии или постоянный вид на жительство" - отмечает он.

По словам эксперта, автолизинг отличается от автокредита.

"Кредит на машину оформить проще, сделать это реально в течение нескольких часов. При этом в момент заключения договора предъявлять транспортное средство не нужно. Также нет ограничений на использование приобретенной в кредит машины: ее можно сдавать в аренду или использовать в качестве такси. Однако условия автолизинга намного выгоднее, там ниже процент, но деньги выдаются под конкретный автомобиль", - сказал Пийбор.

Чтобы приобретенную в лизинг машину использовать как такси, надо ходатайствовать о специальном разрешении, добавил эксперт.

На вопрос о том, почему на дорогах Эстонии так много дорогих марок машин, Пийбор ответил коротко: " Люди просто хотят красиво жить".