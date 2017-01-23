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Стартует прием заявок на участие в программе Noored Kooli

Cегодня 10:04
Передача: Кофе+

Если вы имеете высшее образование, но хотите круто изменить свою жизнь и сделать карьеру учителя, то у вас есть прекрасный шанс: именно сегодня начинается весенний прием заявок на 11-ю смену обучения в рамках образовательной программы Noored Kooli. О том, что это за программа, в утреннем эфире "Кофе+" рассказала выпускница шестого потока Виктория Руденко.

Образовательный фонд Noored Kooli принимает заявки от кандидатов с 16 января до 16 марта. В программе могут участвовать только люди, не имеющие педагогического образования, однако возрастного ценза как такового нет, говорит Виктория Руденко.

"Сначала участники идут в школу на практику, похожую на ту, что проходят студенты педагогических специальностей в университетах, но более интенсивную. Потом летом они готовятся к учебе, проходят двухнедельный курс с детьми в Летней школе Кивиыли. В оставшиеся летние месяцы изучают учебные планы и материалы, выстраивают рабочие задачи на учебный год. А уже в сентябре, когда они приступают к работе, начинается интенсивный учебный курс. И в течение двух лет, пока вы работаете в школе, вы учитесь", - поясняет Виктория.

По ее словам, процесс отбора кандидатов достаточно длительный и тщательный. Он проходит в три этапа. При этом учитывается мотивация кандидата, образование и предыдущая общественная активность, а также навыки управления и публичных выступлений. В прошлом году из 500 желающих принять участие в конкурсе до второго тура дошли 224 человека, а в итоге отсев прошли лишь 24 человека.

Если участник решит бросить проект на полпути, то к нему могут быть применены санкции.

"Организаторы могут потребовать возвращения стипендии в размере 600 евро", - предупреждает Руденко.

Помимо стипендии участники получают зарплату обычного учителя.

"А если едут в Ида-Вирумаа, то для них единоразовая стипендия, выплачиваемая в начале каждого учебного года, составляет 1000 евро", - поясняет специалист.


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