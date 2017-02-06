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П.И. Филимонов о премии "Оскар": посмотрю "Ла-ла ленд" только для галочки, если он выиграет приз

Cегодня 11:15
Передача: Кофе+

Писатель и кинокритик П.И. Филимонов в студии "Кофе+" высказал свое мнение по поводу фильмов-номинантов на "Оскар", объявленных на прошлой неделе. В этом списке он отметил номинированную в восьми категориях киноленту "Прибытие" Дени Вильнева, а также картину "Она" Пола Верховена. А нашумевший мюзикл "Ла-ла ленд" он даже не смотрел и сделает это разве что для галочки, если тот получит "Оскар".

"Из всего гигантского списка я на данный момент смотрел 14 фильмов, и среди них я бы отметил киноленты "Прибытие" и "Она".

Фильм "Прибытие" режиссера Дени Вильнева рассказывает о пришельцах.

"Он оригинален тем, что рассказывает о пришельцах и внеземных цивилизациях, но в центре повествования находятся люди и их чувства. Пришельцы — фон, на котором препарируются все те же люди. Это довольно интересный взгляд. Пришельцы выступают в роли катализатора, который выявляет человеческие чувства, отношения, мысли, способности к самопожертвованию", - отметил кинокритик.

Одна из пяти картин, представленных в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" — шведская кинолента "Вторая жизнь Уве" режиссера Ханнеса Холма.

"Этот фильм о человеке, который испытывает кризис последних лет жизни и постоянно пытается покончить жизнь самоубийством, но потом он обретает новый смысл в общении с соседями и помощи людям. "Вторая жизнь Уве" — добрый гуманистический фильм, но я бы не ему дал награду. Я бы дал приз фильму "Она" режиссера Пола Верховена (французская картина, входившая в лонг-лист номинантов на премию "Лучший фильм на иностранном языке" - прим. редактора)", - сказал кинокритик.

Писатель не любит мюзиклы как жанр, поэтому набравший наибольшее количество номинаций фильм "Ла-ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла он до сих пор даже не смотрел.

"Я не люблю мюзиклы, если он завоюет "Оскар", то для галочки я его посмотрю. Лично для меня, это странный жанр, который мне не по душе", - высказал свое мнение Филимонов.

Картина "Фантастические твари, и где они обитают" (режиссер Дэвид Йейтс), снятая по книге Джоан Роулинг, претендует на премию за лучшую работу художника и дизайн костюмов.

"Это некий спин-офф от Гарри Поттера, снятый в той же стилистике и в той же вселенной. События происходят до того, как родился Гарри Поттер. Фильм красивый, но не могу сказать ничего кроме того, что он милый", - сказал писатель.

Комментируя фильм "Доктор Стрэндж" режиссера Скотта Дерриксона, он заявляет, что не видит в нем глубокого смысла.

"Это фильм о том, насколько обаятелен, красив и ироничен Бенедикт Камбербэтч. Больше ни о чем", - заключил Филимонов.

В целом кинокритик считает премию Оскар — мейнстримной отсечкой: "На целый год кинематограф имеет определенный показатель, куда двигаться, от чего отталкиваться, куда смотреть. Например, если "Ла-ла ленд" выиграет, то в следующем году количество мюзиклов возрастет".

Окончательное голосование начнется 13 февраля и продлится 8 дней. Сама 89-я церемония вручения премии Оскар состоится 26 февраля в театре "Долби" в Голливуде. В 14 номинациях представлен мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-ла ленд", который повторил рекорд по этому показателю, установленный фильмами "Все о Еве" и "Титаник". По восемь номинаций у фильмом "Прибытие", "Лунный свет". И еще три фильма представлены в шести номинациях.

Дина Малова
Редактор

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