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Антон Кузнецкий: Переманить работника можно, предложив на треть большую зарплату

Cегодня 10:41
Передача: Кофе+

В октябре прошлого года работники в Эстонии получали в среднем 956 евро на руки, а медианная зарплата составляла 838 евро нетто в месяц. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в ноябре Агентством по исследованию зарплат. При этом размер ожидаемой нетто-зарплаты, по данным исследования, составлял 1456 евро в месяц, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Как отметил в программе "Кофе+" представитель Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий, разница между получаемым и ожидаемым доходом составляет примерно одну треть.

"Поэтому работодатель должен иметь в виду: если конкурент предложит вашему сотруднику на 25-30% больший оклад, то работник обязательно уйдет", - говорит Кузнецкий, отмечая, что еще 4-5 лет назад переманить работника можно было, предложив ему всего 5-10% прибавки к окладу.

Гибкая система оплаты труда означает, что зарплата состоит не только из фиксированной части, а зависит от нескольких факторов, и чем ниже должность работника, тем этих факторов больше, говорит представитель Агентства по исследованию зарплат.

"И соответственно, чем выше должность, тем факторов, влияющих на размер дохода меньше. Например, зарплата топ-менеджера зависит либо от прибыли, либо от оборота", - поясняет Кузнецкий.

По словам специалиста, в плане развития системы мотивации персонала Эстонии еще есть куда расти: "Работодатели могли бы разрешать своим сотрудникам по пятницам работать из домашнего офиса или сдвигать начало рабочего дня с 8 на 10 часов".

София Демченко
Редактор

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