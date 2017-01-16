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Илья Сунделевич: победа Певкура — сладкая месть партийной "кухне"

Cегодня 11:25
Передача: Кофе+

В субботу в Таллинне прошел съезд Партии реформ, на котором Ханно Певкура выбрали новым председателем. Политический обозреватель"Радио 4" Илья Сунделевич считает его победу сладкой местью партийному аппарату за события 2014 года, когда кандидатом в премьер-министры вместо него выбрали Таави Рыйваса. Также обозреватель надеется, что правление Певкура сделает принятие решений на уровне партии более открытыми и прозрачными.

По словам политического обозревателя, если рассматривать случившееся в контексте более обширной политической ситуации, то победа Певкура была вполне ожидаема.

"То, что произошло в эту субботу, я бы назвал промежуточным финалом акции под названием "Преемник в партии реформ", - говорит он.

Сунделевич считает, что история началась 12 марта 2014 года, когда премьер-министр Андрус Ансип должен был уехать в Брюссель до выборов в европарламент. Ожидалось, что Сийм Каллас займет его место, но тот отказался, и осталось два человека — Ханно Певкур и Таави Рыйвас. Ансип поставил на Певкура. После чего Ханно Певкур поехал в Кадриорг на предварительную беседу с президентом. В это время продолжалось собрание партии. Певкур был уверен, что его назначат кандидатом в премьер-министры. Но после объявления результатов голосования выяснилось, что Рыйвас набрал в два раза больше голосов. За процедурой выборов стояли Кристен Михал и Райн Розиманнус, - рассказывает Сунделевич.

"То, что произошло сейчас — это сладкая месть Певкура партийной "кухне", - отмечает политобозреватель.

По словам Сунделевича, ситуация не революционная, однако важно, в какой степени новый председатель окажется полезным на общей политической карте. По словам политиков, с которыми общался журналист, Певкур более открыт и с ним проще договариваться.

"С ним возможны абсолютно любые варианты политических коалиций в парламенте, с Михалом это было бы невозможно", - добавляет он.

"Я надеюсь, что Ханно Певкур действительно будет осуществлять свою программу, и принятие решений на уровне партии и правления будут открытыми и прозрачными, а не будут приниматься двумя-тремя людьми, как это происходило до сегодняшнего дня", - говорит оброзреватель.

Сунделевич также добавил, что не считает, что Михал добровольно и безболезненно сдал свои позиции, рассчитывая в дальнейшем занять пост мэра Таллинна. По его словам, не стоит ожидать, что он действительно сможет занять эту должность.

Дина Малова
Редактор

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