Семейный врач: китайцы лечат простуду горячей Кока-Колой

С пониженной влажностью в отопительный сезон поможет справиться махровое полотенце, а при заболевании гриппом вместо жаропонижающих китайцы, например, пьют горячую Кока-Колу, рассказала семейный врач и почетный гражданин Маарду Лидия Боднар в передаче "Кофе+".

В зимние месяцы многие традиционно заболевают вирусом гриппа. Однако, по словам семейного врача, переохлаждение влияет на состояние здоровья лишь косвенно — в таком состоянии падает иммунитет.

"В то же время наступает отопительный сезон, а это означает, что люди фактически живут в пустыне, влажность очень низкая", - отмечает она.

"У всех пересушенные слизистые оболочки и, естественно, нужно увлажнять воздух", - добавляет врач.

"Самый простой способ увлажнить воздух — повесить на ночь мокрое махровое полотенце на батарею", - добавляет Лидия Боднар.

Также, во избежание заболевания, врач не советует посещать места скопления людей. Очень полезно принимать контрастный душ. При этом ни в коем случае нельзя выходить на улицу сразу после водных процедур - должно пройти не меньше получаса, добавляет она.

Если человек чувствует первые признаки простуды, то самое простое — принимать таблетки эхинацеи. Но в арсенале доктора есть и более необычные методы лечения гриппа.

"Несколько лет назад я была в Китае, где изучала китайскую медицину. В институте Кундавелл мне рассказали один хороший рецепт: оригинальную Кока-Колу в стеклянной бутылке нужно нагреть до 80 градусов, добавить тертый имбирь и настаивать полученную смесь в течение 10 минут. По желанию можно добавить сок лимона и чайную ложку меда. После чего нужно лечь в постель и выпить жидкость мелкими глотками. На следующее утро вы проснетесь абсолютно здоровым", - советует врач.

Лидия Боднар считает самым главном при заболевании — дать организму покой.

Доктор ни в коем случае не советует пить жаропонижающие при температуре ниже 38.5, так организм сможет быстрее справиться с вирусом. А если хорошо переносится и более высокая температура, то и её не стоит пытаться понизить.

По статистике, в последнюю неделю прошлого года к эстонским врачам в связи с ОРВИ обратились 4560 пациентов, среди которых половина заболевших — дети. Обычно в Эстонии вирусы гриппа регистрируются с января, их распространение достигает пика в феврале и даже в марте. В этом году диагностика гриппа началась на месяц раньше.