Яна Тоом: Асад платит ИГИЛ за воду в Дамаске

Перед Новым годом российские сенаторы и группа депутатов Европарламента посетили Сирию, среди последних была и Яна Тоом, которую уже успели обвинить в потакании режимам Асада и Путина и политической несамостоятельности. Евродепутат спокойно относится к этим выпадам и считает, что они безосновательны. По ее мнению, политику наду уметь пожимать разные руки и "хранить яйца в разных корзинах".

Яна Тоом подтверждает, что в Сирии действует режим перемирия между войсками Асада и основными группировками оппозиции. Но режим прекращения огня хрупок и уже нарушался минимум 13 раз. Важно понимать, что боевики ИГИЛ перемирия ни с кем не заключали. Они продолжают удерживать значительную территорию страны, а Башар Асад, по рассказам Яны Тоом, платит им за воду в Дамаске. Часть стратегической системы водообеспечения сирийской столицы под контролем радикальных исламистов. При звучащих с разных сторон заявлениях, что перемирие выгодно Асаду и России, гостья считает, что оно выгодно ЕС, потому что мир в Сирии нужен всем. В Алеппо делегация так и не попала. Им сообщили, что на дороге опасно, но Тоом хочет еще раз попытаться это сделать с помощью Комитета по делам беженцев при ООН. Также гостья утреннего шоу поделилась наблюдением, что европейская гуманитарная помощь непропорциональна. Больше присылают туда, где находится оппозиция.