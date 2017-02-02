Эксперт в студии "Время решать": мы все больше задумываемся об отмене школьных оценок

Эксперты и гости передачи признали, что эстонская система образования и общество в целом устроены так, что ученики буквально вынуждены приходить в школу не за знаниями, а за оценками. На почве оценок происходит масса конфликтов между педагогами, учениками и их родителями. Под ударом оказывается профессиональное будущее, психическое, а порой и физическое здоровье ребенка. Руководство некоторых школ активно присматривается к опыту зарубежных коллег, которые постепенно переходят к безоценочной системе обучения. Есть альтернативное предложение – изменить отношение к оценкам.

На примере конфликта учеников и преподавателя английского языка в одной из школ Таллинна гости студии поняли, что едва ли не ключевую роль в подобных историях играет спор вокруг справедливо и несправедливо поставленных оценок. Мама одного из учеников, героиня главного сюжета передачи "Время решать" Татьяна Орав, рассказала, что помимо претензий к поведению ее сына, педагог, по ее мнению, намеренно занижала ему баллы. Однажды ученик поинтересовался, что надо, чтобы получить за контрольную "отлично". Ответ был: "А какая тебе разница, где ты, а где пятерка!" Результатом таких отношений стал отказ мальчика ходить на уроки к этому преподавателю.

"Я просила перевести его в другую группу, потому что ребенок конкретно не хочет заниматься у этого учителя. Моя просьба не была удовлетворена, то есть ребенок продолжает ходить", – рассказывает Татьяна Орав.

Важно отметить, что директор и социальный педагог этой школы по разным причинам отказались принять участие в передаче "Время решать".

Комментируя описанный случай, педагог Таллиннской Паэской гимназии Павел Алонов рассказал, что сам он вообще не ставит двоек, потому что дети нередко ему говорят, что за двойки их дома физически накажут родители.

Ведущий "Время решать" Дмитрий Фефилов поинтересовался у гостей и экспертов, а нужна ли вообще действующая система оценок.

Завуч Таллиннского Линнамяэского лицея Светлана Янчис ответила, что учителю очень легко поставить всем пятерки, чтобы не иметь проблем с начальством, учениками и родителями. Тем более, что в одной школе могут поставить пятерку за такой ответ, который в другой оценят не выше тройки. Есть случаи, когда ученики переводятся в другие учебные заведения именно для того, чтобы иметь хороший аттестат, а не знания. При таком положении дел педагоги все больше присматриваются к безотметочной системе обучения.

"Я здесь знания получил, а вот за аттестатом я пойду в другую школу. Потому что наш аттестат, он здесь получит 4,2, а в другой школе 4,8, а берут по аттестату. Вот обидно. И оценки разные, оценка оценке рознь. И мы сейчас, в нашем лице по крайней мере, говорим и думаем о том, что может быть действительно перейти на безотметочное преподавание. Мы изучаем сейчас опыт Финляндии, Швеции, Дании, когда они именно переходят на безотметочное преподавание в первой, второй, третьей ступени", – рассказала Светлана Янчис.

В то же время, по словам Янчис, родители будут против, большинству из них нужна и важна лишь отметка, а не уровень знаний.

В свою очередь социальный педагог и руководитель НКО "Каждому ребенку – свой дом" Наталья Умарова заявила, что не видит проблемы в оценках, проблема в том, как их воспринимают семья и общество.

"Во взрослой жизни, если мы готовим ребенка, ведь нас везде оценивают все равно. Не оценками. Допустим, говорят, что это хороший специалист, или это специалист с не очень хорошими способностями. Все равно эта оценка идет, и я не вижу здесь никакой большой проблемы", – поясняет Наталья Умарова.

Более того, Умарова говорит о том, что дети порой манипулируют взрослыми, и рассказы об угрозе физического наказания могут оказаться неправдой. Но каждый случай нужно изучать особо.

"Если я четко вижу, что ребенок будет подвергаться дома физическому насилию, тогда со своей позиции, с точки зрения руководителя центра, я начинаю заниматься этой семьей и выяснять, так ли это, или нет", - рассказывает Наталья Умарова



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