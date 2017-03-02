"Время решать": известные партийцы среди русскоязычных кандидатов на госордена назвали Рыбакова, Черняеву, Троицкого

"С одной стороны, эстонская часть общества не видит, возможно, тех заслуг, которые русскоязычная община могла бы уже представить и пробить этот стеклянный потолок, и показать, что среди нас есть достойные деятели. А с другой стороны – русскоязычная община, может быть, не очень умело умеет представлять своих кандидатов. Культура. У нас действительно есть очень много представителей, которые могли бы носить соответствующие титулы и быть заслуженными. Да и конечно же спорт, мне кажется, нам есть чем гордится", – говорит Виктория Ладынская, член партии Союз Отечества и Res Publica.

"Было бы здорово оценить тех учителей русских школ, которые годами преподают такие важные дисциплины, как история, обществоведение, конкретно я знаю одного такого учителя, который в нескольких таллинских школах разом преподает. Дмитрий Рыбаков, который известен тем, что его ученики боготворят. Честно говоря, я бы отметил в контексте национальных меньшинств еще одного эстонца. Конкретно — есть замечательная школа в Йыхви, государственная гимназия йыхвиская, которой руководит Тармо Вальгепеа, который, кстати, замечательно говорит по-русски. И в этой школе дети учатся вместе, в одной школьной среде вне зависимости от родного языка", – предлагает своих кандидатов Сергей Метлев, член Свободной партии.

"Я подумала про Маргариту Черняеву, многолетнего редактора новостей "Радио-4", бывшего редактора "Нарвской газеты" Сергея Степанова. Есть люди. Игорь Ермаков. Очень обидно, что их не замечают", – сетует член Центристской партии Эстонии Яна Тоом.

"Во-первых, может быть, Артем Троицкий. Но не за то, что он приехал сюда жить, а за то, что он последние 30 лет пропагандировал эстонскую рок-музыку везде в мире. Это замечательная работа по-моему. И еще Олег Титов - очень талантливый и хороший человек, который так много дал эстонскому театру. В нашем Русском театре можно найти людей, хоть Черкасова, кого угодно. Русская община должна сама брать инициативу и предлагать кандидатов президентской Канцелярии. Можно даже огромные списки сделать. Это просто. Даже эстонские люди не знают эту процедуру", – предлагает член Социал-демократической партии Эстонии, известный музыкант и режиссер Харди Волмер.

"Награды не должны получать известные политики, известные люди, их следует вручать простым людям, которые занимаются с местными обществами, которые занимаются, например, инвалидами. Я думаю, что эти люди - как раз та основа, скелет, который поддерживает все общество. Если бы я был президентом, то я просил бы, чтобы мои помощники искали достойных людей из этой области", – предлагает Март Хельме, председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

"Я думаю, что никого добавлять не надо (в наградной список — прим. ред. ), и никого отнимать не надо. И что это за категория – русскоязычные! Я не считаю, что общение на русском языке должно считаться героическим поступком. Я считаю, что русский человек должен говорить на русском языке без всякой медали. На фамилии и язык смотрят те люди, которым делать нечего", – считает Игорь Грязин, член Партии реформ.



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