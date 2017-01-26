Эксперты в студии "Время решать": квартирным товариществам нужно больше самостоятельности и госзащиты

Cпециалисты, выступившие в передаче, предложили эстонскому государству и самоуправлениям разработать программы по развитию жилищного фонда. Прозвучала идея о создании специального органа по надзору за квартирными товариществами, который бы проводил конкурсы на строительные и ремонтные работы, чтобы избежать обманов со стороны исполнителей. Также предложили пересмотреть Закон о теплоснабжении, чтобы лишить нынешних поставщиков тепла монополии. Плюс - снизить налог на тепло для тех, кто потратился на повышение энергоэффективности дома. По крайней мере на тот срок, пока вложение окупается.

Гости передачи "Время решать" уверяют, что сейчас продать недвижимость наиболее выгодно могут те, кто купил ее во время кризиса. С другой стороны, откладывать необходимую покупку в ожидании обвала рынка не стоит - никто не может предсказать, сколько нужно будет ждать. Юрист Эрика Шоллер напомнила также о возможности заработать на покупке квартир, продаваемых за долги владельца.

"Этот сегмент остается достаточно выгодным, потому что можно за достаточно низкую цену приобрести с долгом, отремонтировать и продать. Вопросы по недвижимости, которая приобретается с квартиросъемщиками, достаточно быстро решаются через судебного исполнителя. Обращаются в суд, получают разрешение на вход в квартиру и попросту выгоняют людей на улицу", - отметила Шоллер.

Что касается ремонтных работ, то Шоллер против правила "выбирать самое дешевое предложение". Более того, государство должно больше защищать квартирные товарищества.

"Если мы говорим, например, о государственных конкурсах, которые выбирают именно по самой низкой цене, то мы уже видели массу примеров, что и государству не сдавали вовремя. Основная задача государства — создать определенный орган по надзору за квартирными товариществами - то, чего у нас вообще нет, и одной из частей этого органа могло бы быть ответвление, которое бы проводило конкурсы для квартирных товариществ. Потому что одна и та же работа в разных домах может отличаться в разы", - сказала Шоллер.

В свою очередь, эксперт по квартирным товариществам Сергей Никонов предложил идею городской или республиканской жилищной программы по развитию жилищного фонда, а также понижения налога на тепло для тех, кто стремится его экономить.

"Некоторое время тому назад у нас повысили налог на тепло - он вышел на 20%. И не учитывается та особенность, что у нас - северный регион, где нужно топить. Если бы государство рассмотрело такой вариант, что те, кто утепляют дом и его реконструируют, могли бы получить какую-то налоговую льготу на срок окупаемости этого проекта – это было бы очень эффективно", – пояснил Никонов.

Предприниматель Андрей Гудим, который сейчас достраивает уникальный экодом, выразил опасение, что дома и даже районы, оставленные без обновления и ремонта, маргинализируются, и через 30 лет мы получим большие гетто. Чтобы этого избежать, нужна помощь государства. Также гость предложил законодательно продлить и увеличить гарантии, выдаваемые застройщиками.

"Два года — это очень смехотворная гарантия по сравнению с западными стандартами, они требуют гарантию до 10 лет. Мы все знаем, что после того, как дом построен, строительные фирмы исчезают. И государство еще ни одного строителя по этой теме не привлекло к ответственности. Юридическое тело умерло. Строитель создал новую такую же компанию", - отметил Гудим.

По мнению Андрея Гудима, в старом фонде многоэтажных домов тоже можно применять энергосберегающую технологию теплового насоса. Загвоздка в том, что в Эстонии ограничены возможности бурения скважин, тогда как у наших соседей государство это даже субсидирует.

"Участки у домов маленькие — не хватит места положить контур (системы теплового насоса — ред.), но проблема решается бурением энергетических скважин. В Эстонии тема бурения — это табу. В то время как в Швеции и Норвегии государство само доплачивает за бурение тепловых скважин", - пояснил Гудим.

Затронули и тему Закона о теплоснабжении (Kaugkütteseadus) который запрещает домам отключаться от центрального отопления и переходить от монополистов к собственным котельным или выбирать выгодного поставщика. Но вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин рассказал, что в его городе уходить от монополиста можно, не нарушая закон.

"Мы позволяем отрезать отопление при полном согласии жильцов, при предоставлении проекта и переходе на альтернативный источник отопления. Также мы не видим большой сложности, когда дом хочет построить собственную котельную", - сказал Бородин.

Кохтла-Ярве также хотел использовать теплые шахтные воды, но государство эту возможность, по словам вице-мэра, выпустило из виду.



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